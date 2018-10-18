Предложения партнеров
|Сумма
|100 000₽
|Срок
|10-168 дней
|Сумма
|30 000₽
|Срок
|5-30 дней
|Сумма
|30 000₽
|Срок
|7-31 дней
|Сумма
|100 000₽
|Срок
|7-168 дней
|Кредитный лимит
|100 000₽
|Без процентов
|До 50 дней
|Кредитный лимит
|1 000 000₽
|Без процентов
|До 120 дней
|Кредитный лимит
|1 000 000₽
|Без процентов
|До 120 дней
|Кредитный лимит
|30 000₽
|Без процентов
|До 21 дней
|Стоимость от
|0₽
|Кэшбек
|До 50%
|Стоимость от
|0 ₽
|Кэшбек
|1-30%
|Стоимость от
|0 ₽
|Кэшбек
|До 30%
|Стоимость от
|0₽
|Кэшбек
|1-100%
|Сумма до
|399 999₽
|Срок кредита
|12-60 мес.
|Сумма до
|15 000 000₽
|Срок кредита
|12-180 мес.
|Сумма до
|14 999₽
|Срок кредита
|3-6 мес.
|Сумма до
|30 000 000₽
|Срок кредита
|12-180 мес.
|Сумма до
|15 000 000₽
|Срок кредита
|12-120 мес.
|Сумма до
|8 000 000₽
|Срок кредита
|12-60 мес.
|Сумма до
|10 000 000₽
|Срок кредита
|12-84 мес.
|Сумма до
|7 000 000₽
|Срок кредита
|13-96 мес.
|Сумма до
|7 500 000₽
|Срок кредита
|24-84 мес.
|Сумма до
|5 000 000₽
|Срок кредита
|12-60 мес.
|Сумма до
|7 500 000₽
|Срок кредита
|24-84 мес.
|Сумма до
|40 000 000₽
|Срок кредита
|6-84 мес.
|Процентная ставка
|До 19,3%
|Срок
|2-24 мес.
|Процентная ставка
|До 21%
|Срок
|До 3 лет
|Процентная ставка
|До 21%
|Срок
|Любой
|Процентная ставка
|До 22%
|Срок
|Любой
|Сумма до
|70 000 000₽
|Первый взнос
|от 50%
|Сумма до
|18 000 000₽
|Первый взнос
|от 20.1%
|Сумма до
|30 000 000₽
|Первый взнос
|от 20.1%
|Сумма до
|100 000 000₽
|Первый взнос
|от 50%
|Обслуживание
|0 - 490₽
|Процент на остаток
|Нет
|Обслуживание
|0 - 1990₽
|Процент на остаток
|Нет
|Обслуживание
|0 - 4990₽
|Процент на остаток
|Нет
|Обслуживание
|От 625₽
|Процент на остаток
|До 6%
|Страховая сумма
|500 000₽
|Срок
|20 дней-1 год
|Страховая сумма
|500 000₽
|Срок
|3-12 мес.
|Страховая сумма
|500 000₽
|Срок
|20 дней-12 мес.
|Страховая сумма
|500 000₽
|Срок
|1-12 мес.
Каталог продуктов
О нашем сервисе
На нас ссылаются:
Наши экспертыПоказать всех
Банки-партнерыПоказать все
Готовые решения
Бробанк — помогаем в подборе финансовых услуг
Бробанк.ру — сервис финансовых услуг банков России. Здесь вы найдете полную информацию о кредитном рынке, о действующих банковских предложениях и МФО. Можно сделать подбор кредитного продукта по банкам, провести предварительные расчеты и сразу подать онлайн-заявку на ее получение.
Наша команда — специалисты с юридическим и финансовым образованием. Мы наполняем сервис качественной и актуальной информацией. Внимательно следим за изменениями рынка и новостями. Предоставляем информацию только по честным банкам, имеющим лицензию ЦБ РФ, которые работают в полном соответствии с действующим законодательством.
Одна из основных задач портала Бробанк — персональный подбор кредитного продукта для конкретного человека. Мы сделали все возможное, чтобы каждый смог сделать лучший выбор:
- проанализировали кредитные предложения всех банков страны, разместили лучшие из них на страницах сайта;
- каждое предложение сопровождается подробным описанием: что нужно для получения кредита, требования к заемщикам, документам;
- по каждому продукту указана тарификация: сколько можно получить, на какой срок, под какой процент;
- можно отсортировать продукты банков по своим предпочтениям: оформление с плохой кредитной историей, без справок, с залогом и пр.;
- в отдельные категории выведены банки, которые работают с пенсионерами, студентами, молодыми заявителями.
Основная задача — сделать так, чтобы посетитель сайта нашел всю необходимую ему информацию на страницах Brobank. Чтобы он смог выбрать оптимальный для себя финансовый продукт и сразу обратился онлайн за его предоставлением.
Мы — не просто сайт подбора кредитов и не мастер подбора. Мы — кладезь информации для тех, кто интересуется предложениями банка. Не нужно перебирать сайты банков, искать на них точную тарификацию (банки часто ее прячут), все необходимые сведения найдете на страницах Бробанк.ру.