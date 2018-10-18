Бробанк.ру — сервис финансовых услуг банков России. Здесь вы найдете полную информацию о кредитном рынке, о действующих банковских предложениях и МФО. Можно сделать подбор кредитного продукта по банкам, провести предварительные расчеты и сразу подать онлайн-заявку на ее получение.

Наша команда — специалисты с юридическим и финансовым образованием. Мы наполняем сервис качественной и актуальной информацией. Внимательно следим за изменениями рынка и новостями. Предоставляем информацию только по честным банкам, имеющим лицензию ЦБ РФ, которые работают в полном соответствии с действующим законодательством.

Одна из основных задач портала Бробанк — персональный подбор кредитного продукта для конкретного человека. Мы сделали все возможное, чтобы каждый смог сделать лучший выбор:

проанализировали кредитные предложения всех банков страны, разместили лучшие из них на страницах сайта;

каждое предложение сопровождается подробным описанием: что нужно для получения кредита, требования к заемщикам, документам;

по каждому продукту указана тарификация: сколько можно получить, на какой срок, под какой процент;

можно отсортировать продукты банков по своим предпочтениям: оформление с плохой кредитной историей, без справок, с залогом и пр.;

в отдельные категории выведены банки, которые работают с пенсионерами, студентами, молодыми заявителями.

Основная задача — сделать так, чтобы посетитель сайта нашел всю необходимую ему информацию на страницах Brobank. Чтобы он смог выбрать оптимальный для себя финансовый продукт и сразу обратился онлайн за его предоставлением.

Мы — не просто сайт подбора кредитов и не мастер подбора. Мы — кладезь информации для тех, кто интересуется предложениями банка. Не нужно перебирать сайты банков, искать на них точную тарификацию (банки часто ее прячут), все необходимые сведения найдете на страницах Бробанк.ру.