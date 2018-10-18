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ВТБ Банк Рефинансирование кредитов ВТБ
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Т-Банк (Тинькофф) СмартВклад
Процентная ставка До 19,3%
Срок 2-24 мес.
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Альфа-Банк Альфа-Вклад
Процентная ставка До 21%
Срок До 3 лет
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Альфа-Банк Накопительный Альфа-Счёт
Процентная ставка До 21%
Срок Любой
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Газпромбанк Накопительный Ежедневный процент
Процентная ставка До 22%
Срок Любой
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Альфа-Банк Ипотека на вторичное жилье
Сумма до 70 000 000
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Альфа-Банк Ипотека для IT-специалистов
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Альфа-Банк Семейная ипотека
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Векторный логотип Альфа-Банк
Альфа-Банк Ипотека на новостройку с господдержкой
Сумма до 100 000 000
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Т-Банк (Тинькофф) Тариф Простой
Обслуживание 0 - 490
Процент на остаток Нет
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Т-Банк (Тинькофф) Тариф Продвинутый
Обслуживание 0 - 1990
Процент на остаток Нет
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Т-Банк (Тинькофф) Тариф Профессиональный
Обслуживание 0 - 4990
Процент на остаток Нет
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Альфа-Банк Тариф Простой
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Т-Страхование Т-Банк ОСАГО
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Векторный логотип страховой компании АльфаСтрахование
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Наши эксперты

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Трескова Клавдия Анатольевна
Трескова Клавдия Анатольевна Более 15 лет работы в банке. Высшее экономическое образование. Автор экспертных и аналитических статей для крупных финансовых порталов и изданий. Главред сервиса «Бробанк»
Пихоцкая Ольга Владимировна
Пихоцкая Ольга Владимировна Высшее экономическое образование, в банковской сфере - с 2007 года. Имеет награды ЦБ РФ "Главный финансовый аналитик" и "Финансист-аутсорсер" за высокие экспертные знания.
Исаев Юрий Васильевич
Исаев Юрий Васильевич Более 3 лет работы в банке и МФО. Высшее экономическое образование. Эксперт в крупнейших российских СМИ. Автор аналитических материалов по банковскому сектору и рынку МФО.
Калимулина Ирина (Русанова) - финансовый аналитик и эксперт сервиса Бробанк
Калимулина Ирина (Русанова) Высшее экономическое образование. Более 5 лет работы в банке. Проходила обучающие курсы в крупных банках РФ. Изучает финансовый рынок и банковскую сферу.

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22.04.2025
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Т-Банк дарит 100 тысяч рублей на старт бизнеса
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22.04.2025
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Tiger Broker — обзор площадки
22.04.2025
Инвестиции
Tiger Broker — обзор площадки
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57
В апреле 2025 года ставки по вкладам сократились | Бробанк.ру
22.04.2025
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В апреле 2025 года ставки по вкладам сократились
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